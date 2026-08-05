15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российская теннисистка Булатова рассказала, чем ей помогла стипендия фонда Ельцина

Российская теннисистка Булатова рассказала, чем ей помогла стипендия фонда Ельцина
Комментарии

20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала, чем ей помогла стипендия фонда Ельцина.

— Касаясь юниорской карьеры, вы показывали хорошие результаты, даже стали стипендиаткой фонда Бориса Ельцина. Как вообще попали в этот пул?
— Я просто играла в теннис. Знала, что есть эта премия, у меня была цель попасть там в тройку. И помню, что зашла в список прямо в самый последний момент. Ехала на последний турнир, зная, что мне, условно говоря, нужно там сыграть два финала для попадания в этот пул. Просто собралась, сделала это, и вот так всё случилось.

— Помните свою реакцию, когда узнали об этом?
— Конечно, была очень рада. Почувствовала облегчение, что будет чуть полегче финансово. Потому что это большая помощь. Было очень приятно и важно получить такую поддержку. Эта премия помогла мне ездить на турниры, да и вообще появилась возможность играть большее количество соревнований.

— А вас финансирует Федерация тенниса России?
— Да-да. В прошлом году — да, а в этом — не уверена. Мне кажется, в этом году уже нет. Я не получала договора. В прошлые два-три года — да, они меня поддерживали тоже. Была огромная помощь, спасибо им. Они давали мне материальную поддержку, чтобы ездить по миру. Все эти турниры, что я тут играла и тренировки в Сербии тоже стали более доступны, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Молились перед матчем с Миррой. Сработало!» Теннисистка Булатова — о пути во взрослый тур
Эксклюзив
«Молились перед матчем с Миррой. Сработало!» Теннисистка Булатова — о пути во взрослый тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android