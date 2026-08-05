Российская теннисистка Булатова рассказала, чем ей помогла стипендия фонда Ельцина

20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала, чем ей помогла стипендия фонда Ельцина.

— Касаясь юниорской карьеры, вы показывали хорошие результаты, даже стали стипендиаткой фонда Бориса Ельцина. Как вообще попали в этот пул?

— Я просто играла в теннис. Знала, что есть эта премия, у меня была цель попасть там в тройку. И помню, что зашла в список прямо в самый последний момент. Ехала на последний турнир, зная, что мне, условно говоря, нужно там сыграть два финала для попадания в этот пул. Просто собралась, сделала это, и вот так всё случилось.

— Помните свою реакцию, когда узнали об этом?

— Конечно, была очень рада. Почувствовала облегчение, что будет чуть полегче финансово. Потому что это большая помощь. Было очень приятно и важно получить такую поддержку. Эта премия помогла мне ездить на турниры, да и вообще появилась возможность играть большее количество соревнований.

— А вас финансирует Федерация тенниса России?

— Да-да. В прошлом году — да, а в этом — не уверена. Мне кажется, в этом году уже нет. Я не получала договора. В прошлые два-три года — да, они меня поддерживали тоже. Была огромная помощь, спасибо им. Они давали мне материальную поддержку, чтобы ездить по миру. Все эти турниры, что я тут играла и тренировки в Сербии тоже стали более доступны, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.