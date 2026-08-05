Россиянка Булатова: теннис — это дорогой вид спорта. Нам с родителями было очень тяжело

Российская теннисистка Арина Булатова рассказала, как занятия теннисом повлияли на финансовое состояние её семьи.

— Вообще теннис — это очень дорогой вид спорта. Чем приходилось жертвовать вашим родителям?

— Да, теннис — очень дорогой вид спорта, нам было очень тяжело. Большое спасибо нужно сказать моему тренеру в то время — Кашеваровой Юлии Олеговне, она очень помогла. Я была в списках сборной, нам давали бесплатные корты. Также она меня тренировала тоже за, я считаю, относительно недорогую стоимость тогда. Она шла на уступки и всегда, чем могла, мне помогала. Могла мне ракетки достать бесплатно, что-то ещё. Спасибо ей большое! Конечно, было тяжело. Знаете, принято в отпуск ездить, а мы лет пять никуда не выезжали как минимум. Только когда папа начал работать в Премьер-Лиге, стало немного легче финансово.

— Приходилось ли себя ограничивать, отказывать в чём-то?

— У моих родителей была позиция: если теннис будет сильно влиять на уровень жизни, мы его уберём. Поэтому как-то всё-таки удалось это сбалансировать, сильно прямо чем-то жертвовать не пришлось. Просто, допустим, на турниры ездили на автобусе вместо полёта на самолёте, останавливались в отелях подешевле. На уровень жизни это прямо сильно не влияло. Сейчас, конечно, становится чуть-чуть получше. Я последние, наверное, уже четыре года живу и тренируюсь в Сербии. А сейчас приняла решение, что поступлю в американский колледж. Если получится с документами и визами всё оформить, осенью поеду туда и буду там играть, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.