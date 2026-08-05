Российская теннисистка Булатова рассказала о поступлении в американский колледж

Российская теннисистка Арина Булатова поделилась опытом поступления в американский колледж.

— Вы сказали, что будете выступать за команду в американском колледже. Расскажите немного об этом.

— Да, я приняла решение идти в колледж, так как мой тренер сейчас по личным причинам уехал в свой родной город Ниш, как раз в часе езды отсюда. Он сейчас живёт и тренирует там в академии Живковича. И мне, конечно, стало очень неудобно туда добираться, потому что туда почти не летают самолёты. От Белграда нет поезда, там только ехать на автобусе три часа. И оттуда ездить на турниры очень тяжело. Также он перестал быть моим личным тренером, он не ездит со мной на турниры. То есть это была, наверное, одна из самых основных причин, почему я решила ехать в колледж.

Тем более я посмотрела на результаты девочек, которые там играют, вижу, что они после того, как туда идут, заметно прибавляют. У меня сложилось впечатление, что там очень хорошая атмосфера для того, чтобы тренироваться и улучшать свой теннис и при этом ещё и получать образование. То есть, мне кажется, это очень хороший баланс. Мы пока завершаем оформление всех документов, но всё должно быть хорошо. Я подписала соглашение с колледжем на стипендию, они будут оплачивать образование, а я буду играть в команде. Сейчас уже идёт финальный процесс зачисления меня в университет и подачи на визу. Поступаю на программу Leadership Development. Потом посмотрю, что мне более интересно. И если захочу, всегда могу перевестись на другое направление.

— Как узнали о такой возможности?

— Ой, я об этой возможности знала очень давно, ещё два года назад. Очень много тренеров пытались меня позвать в свою команду. Но я всё откладывала, чтобы продолжить играть в профессиональном туре. Но сейчас, мне кажется, я готова пойти в колледж. В данный момент для меня это, наверное, самый лучший вариант для тенниса и просто по жизни.

— Кто из игроков в этой команде будет?

— Одна девочка из Перу, по-моему. Она играет в колледже, и уже стоит 350-й в мире. Ещё была девочка, которая только окончила колледж. Она сейчас, спустя год, уже стоит 130-й в мире, что тоже потрясающий результат. На самом деле, сейчас лично не знаю, кто будет в команде, потому что у них много игроков ушло, они выпустились из университета. Так что колледж набирает много новых игроков. Поэтому я туда приеду, узнаю, со всеми познакомлюсь, посмотрю. Пока ни с кем в команде не общалась, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.