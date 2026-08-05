Теннисистка Булатова: американский колледж обещает вывезти меня на пять турниров

20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала, как планирует совмещать учёбу в американском колледже и матчи в туре.

— Как думаете, вам удастся совмещать выступления в профессиональном туре и участие в команде американского колледжа?

— Думаю, да. Судя по примеру других девочек, у них это получается. И также мой колледж обещает как минимум вывезти меня на пять турниров. По поводу осени — я также могу играть в туре, если захочу ещё. Да, конечно, весной будет очень тяжело совмещать, так как нужно выступать за колледж. Но потом у меня тоже будет всё лето, чтобы играть профессионально и защищать рейтинг. Мне кажется, это вполне возможно. По ходу обучения с сентября по май получается, буду жить в США. Потом возвращаться в Россию, либо в Сербию и отсюда играть турниры. Я больше ориентировалась на то, что мне говорят знакомые и также тренер от университета. У меня сложилось ощущение, что в самом колледже они в своём мире живут без каких-то ощущений внешних проблем, просто такой маленький внутренний мир. Тем более колледж, куда я еду, расположен в колледж-тауне. Это маленький городок, где только университет — и всё. Поэтому, мне кажется, там будет спокойно и комфортно. Можно сконцентрироваться и на теннисе, и на образовании, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.