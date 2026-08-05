Диана Шнайдер опубликовала пост после выхода в третий круг «тысячника» в Торонто

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после выхода в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто опубликовала у себя на странице в соцсети пост. Шнайдер начала на «тысячнике» выступление со второго круга. За 1 час 44 минуты она в трёх сетах одолела словачку Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

«Сегодня просто хотелось больше времени провести на корте. Рада, что нашла волшебный ключик и добилась выхода в третий круг», – написала Шнайдер под серией фото, сделанных во время матча.

В следующем круге Шнайдер сразится с соотечественницей Анной Калинской, ранее одолевшей американку Маккартни Кесслер.