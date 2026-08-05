Диана Шнайдер опубликовала пост после выхода в третий круг «тысячника» в Торонто
Поделиться
18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после выхода в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто опубликовала у себя на странице в соцсети пост. Шнайдер начала на «тысячнике» выступление со второго круга. За 1 час 44 минуты она в трёх сетах одолела словачку Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 4:6, 6:1.
Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 21:15 МСК
143
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|4
|6
17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Сегодня просто хотелось больше времени провести на корте. Рада, что нашла волшебный ключик и добилась выхода в третий круг», – написала Шнайдер под серией фото, сделанных во время матча.
В следующем круге Шнайдер сразится с соотечественницей Анной Калинской, ранее одолевшей американку Маккартни Кесслер.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2026
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
08:58
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
07:07
-
06:55
-
05:40
-
04:34
-
04:05
-
03:43
-
03:37
-
03:30
-
02:38
-
02:10
-
00:51
-
00:40
-
00:35
-
00:18
-
00:08
-
00:04
- 4 августа 2026
-
23:52
-
23:09
-
22:58
-
22:49
-
22:33
-
22:23
-
22:12