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Диана Шнайдер опубликовала пост после выхода в третий круг «тысячника» в Торонто

Диана Шнайдер опубликовала пост после выхода в третий круг «тысячника» в Торонто
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после выхода в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто опубликовала у себя на странице в соцсети пост. Шнайдер начала на «тысячнике» выступление со второго круга. За 1 час 44 минуты она в трёх сетах одолела словачку Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 21:15 МСК
Ребекка Шрамкова
143
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Сегодня просто хотелось больше времени провести на корте. Рада, что нашла волшебный ключик и добилась выхода в третий круг», – написала Шнайдер под серией фото, сделанных во время матча.

В следующем круге Шнайдер сразится с соотечественницей Анной Калинской, ранее одолевшей американку Маккартни Кесслер.

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