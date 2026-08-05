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Теннисистка Булатова: не осуждаю тех, кто меняет гражданство. Это полностью их выбор

Теннисистка Булатова: не осуждаю тех, кто меняет гражданство. Это полностью их выбор
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Российская теннисистка Арина Булатова рассказала, как относится к смене спортсменами гражданства.

— В связи с поступлением в американский колледж, у вас были предложения о смене гражданства?
— Нет-нет, у меня нет никаких предложений о смене гражданства. И раньше не было.

— Вообще как относитесь к этому?
— Ой, это сложный вопрос. Наверное, пока есть возможность играть за свою страну, лучше выступать за неё. Потому что всё-таки хочется представлять то место, откуда я на самом деле родом. Потому что у меня вся семья там, они все переживают за меня. Конечно, приятнее было бы выходить на корт под своим флагом. Но с другой стороны, я абсолютно не осуждаю людей, кто меняет своё гражданство. Это полностью их выбор — если они считают, что им так лучше, без проблем.

— Сами могли бы сменить спортивное гражданство?
— Мне кажется, что те, кто уже сменил гражданство, ещё год или два назад не думали об этом. Надеюсь, что обстоятельства не сложатся так, что мне придётся размышлять на эту тему, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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