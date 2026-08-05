Россиянка Булатова сравнила теннисиста Карлоса Алькараса и фигуристку Алису Лью

Российская теннисистка Арина Булатова сравнила вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и олимпийскую чемпионку американскую фигуристку Алису Лью.

— Есть ли в теннисе такие спортсмены, как фигуристка Алиса Лью, которые кайфуют, несмотря на давление?

— Теннис — это чуть-чуть другой вид спорта, в моём понимании. В нашем виде спорта карьера может длиться 15-20 лет, это не как фигурное катание, где одно выступление на три минуты. В теннисе же матч может растянуться на три часа. Поэтому тяжело это сравнивать, но думаю, бывают такие ситуации. Мне кажется, это зависит от матча. А не то, что есть один игрок, который выходит и каждый день наслаждается собой, у него всё прекрасно. Полагаю, такого не бывает.

— Многие, например, отмечают раскованность Карлоса Алькараса и его умение искренне радоваться происходящему с ним на корте.

— Кстати, он достаточно игровой. Согласна с этим утверждением. Алькарас, наверное, показывает это чаще, чем остальные. Хотела бы научиться у Карлоса как раз тому, чтобы выходить на каждый матч, работать и наслаждаться игрой. Чтобы быть тоже такой же смелой, когда в решающий момент нужно что-то сделать. Идти и просто делать, идти на риск, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.