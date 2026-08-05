Россиянка Булатова — о съёмках в кино про теннис: хотела бы сыграть с Сашей Петровым

Российская теннисистка Арина Булатова порассуждала на тему кино, снятого про её вид спорта.

— Смотрели ли фильмы или сериалы про теннис?

— Мне кажется, если любого спортсмена спросить об этом, всем будет тяжело смотреть про их же спорт. Трудно такое правильно и детально снять. Этот фильм «Челленджер», который везде крутили, вообще не про теннис. Даже не рассчитывайте там узнать что-то о теннисе. Хороший достаточно был фильм про сестёр Уильямс — «Король Ричард». У меня ещё не было возможности посмотреть наш новый сериал «Первая ракетка». Я его ещё не смотрела, хотя у меня очень много знакомых там снимались.

— Вам не поступало предложение сняться там?

— Нет, кстати. Я вообще не знала, что он снимается. Конечно, очень интересно было бы попробовать себя в роли актрисы, особенно в кино про свой же вид спорта. Если бы мне поступило предложение, наверное, согласилась. Больше всего мне хотелось бы сняться с главным актёром «Полицейского с Рублёвки» — с Сашей Петровым.

— Если пофантазировать, кто мог бы вас сыграть, если вдруг снимут фильм о вас?

— Если бы про меня снимали фильм, попросила бы, чтобы меня сыграл актёр, который ещё не очень популярен. Чтобы не было ассоциаций с какими-то другими кино, потому что, когда я смотрю фильмы, часто один и тот же актёр играет разные роли. Тогда у меня чуть-чуть перемешивается это всё в голове, мне тяжело воспринимать человека в новой роли. Поэтому хотела бы, чтобы меня сыграл какой-то новый, свежий актёр, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.