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Джек Дрейпер прослезился после поражения на старте «Мастерса» в Монреале

Джек Дрейпер прослезился после поражения на старте «Мастерса» в Монреале
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143-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заплакал после поражения в первом круге «Мастерса» в Монреале. На старте турнира британец уступил представителю Франции Теренсу Атману со счётом 3:6, 6:2, 2:6.

Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 22:10 МСК
Теренс Атман
46
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 2
         
Джек Дрейпер
143
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В текущем сезоне он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым для Дрейпера с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне в минувшем июне, где британец дошёл до полуфинала. Позднее он заявлялся на «пятисотник» в Вашингтоне, куда приехал и был замечен на тренировках, однако впоследствии снялся с турнира.

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