Джек Дрейпер прослезился после поражения на старте «Мастерса» в Монреале
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143-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заплакал после поражения в первом круге «Мастерса» в Монреале. На старте турнира британец уступил представителю Франции Теренсу Атману со счётом 3:6, 6:2, 2:6.
Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 22:10 МСК
46
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|2
|6
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|6
|2
143
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В текущем сезоне он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым для Дрейпера с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне в минувшем июне, где британец дошёл до полуфинала. Позднее он заявлялся на «пятисотник» в Вашингтоне, куда приехал и был замечен на тренировках, однако впоследствии снялся с турнира.
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