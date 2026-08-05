Джек Дрейпер прослезился после поражения на старте «Мастерса» в Монреале

143-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заплакал после поражения в первом круге «Мастерса» в Монреале. На старте турнира британец уступил представителю Франции Теренсу Атману со счётом 3:6, 6:2, 2:6.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В текущем сезоне он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым для Дрейпера с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне в минувшем июне, где британец дошёл до полуфинала. Позднее он заявлялся на «пятисотник» в Вашингтоне, куда приехал и был замечен на тренировках, однако впоследствии снялся с турнира.