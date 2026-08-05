«Мама очень долго об этом просила». Теннисистка Булатова — о ведении блога в соцсетях

Российская теннисистка Арина Булатова рассказала, как начала вести блог в соцсетях.

— Год назад вы выкладывали различные смешные видео в соцсетях про теннис. Как пришла идея?

— Ой, я пыталась. Пыталась успеть в эту волну, пока ещё не все начали вести свой блог. Сейчас у меня уже нет желания продолжать, потому что это сейчас делают уже все. И мне кажется, ты как будто запрыгиваешь в поезд, который уже ушёл. Но на самом деле это было не так легко, как кажется. Я всё делала сама. Монтирование видео занимает много времени, реально. Достаточно быстро у меня закончились идеи для видео, и я постепенно перестала. А также одна из девочек на турнире сказала мне: «А я видела, как вы делали такие упражнения. Ты выкладывала в соцсетях, что вы делали то-то и то-то. Я себе заметочку сделала, что вы над этим работаете». И я в этот момент такая: «Окей, наверное, лучше чуть-чуть сбавить обороты» (смеётся).

— Долго ли решались завести блог?

— Меня мама очень долго об этом просила. Она ещё лет пять назад мне говорила, что нужно вести соцсети. В какой-то момент она пыталась вести мои соцсети тоже. Но просто год назад я в один прекрасный день подумала: «Окей, давай попробуем». Попробовала, но быстро забросила это. Снимала всё, что в голову приходило. Наверное, брала пример с других аккаунтов. Мой самый главный принцип был, чтобы видео было не скучным. Пыталась, но говорю, что тяжело находить идеи для контента. Возвращаться не хотела бы к съёмкам роликов, это чуть-чуть уже в прошлом. Слишком много людей в соцсетях это уже делают. Не-е-е, даже не хочется уже больше, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.