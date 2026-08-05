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Анна Калинская дала после матча в Торонто интервью на корте, держа свою собаку на руках

Анна Калинская дала после матча в Торонто интервью на корте, держа свою собаку на руках
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21-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после победы во втором круге «тысячника» в Торонто дала на корте интервью, держа на руках свою таксу Беллу. Россиянка за 2 часа 40 минут одолела американку Маккартни Кесслер (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 00:50 МСК
Анна Калинская
21
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
2 		7 7 4
         
Маккартни Кесслер
48
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Ох… Гав-гав (сказала Калинская, когда микрофон подвели к мордочке собаки. – Прим. «Чемпионата»). Это был очень сложный матч. Прости, Белла, что получилось так долго. Надеюсь, ты немного поспала между розыгрышами. Это был выматывающий, сложный эмоционально и физически для меня день. Но просто рада, что закончила его победой», — сказала Калинская.

В следующем круге россиянка сразится с соотечественницей Дианой Шнайдер.

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