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«Может достичь больших высот». Чесноков — о потенциале 16-летней Лютовой

«Может достичь больших высот». Чесноков — о потенциале 16-летней Лютовой
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Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков считает, что у 16-летней победительницы турнира WTA-250 в Мемфисе россиянки Кристины Лютовой есть все данные для прогресса в спорте. В финале турнира в США Лютова одолела чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 3
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

«Лютова находится сейчас в таком возрасте, когда всё только начинается. У нее есть всё для того, чтобы прогрессировать, она уже неплохо играет, хорошо двигается, читает игру. У неё хороший потенциал, Лютова может достичь больших высот», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Спортсменка родилась в Москве, но с 2020 года проживает в США. По итогам турнира Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге и занимает 126-е место.

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