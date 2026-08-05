«Может достичь больших высот». Чесноков — о потенциале 16-летней Лютовой
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Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков считает, что у 16-летней победительницы турнира WTA-250 в Мемфисе россиянки Кристины Лютовой есть все данные для прогресса в спорте. В финале турнира в США Лютова одолела чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
«Лютова находится сейчас в таком возрасте, когда всё только начинается. У нее есть всё для того, чтобы прогрессировать, она уже неплохо играет, хорошо двигается, читает игру. У неё хороший потенциал, Лютова может достичь больших высот», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Спортсменка родилась в Москве, но с 2020 года проживает в США. По итогам турнира Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге и занимает 126-е место.
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