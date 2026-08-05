«Может достичь больших высот». Чесноков — о потенциале 16-летней Лютовой

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков считает, что у 16-летней победительницы турнира WTA-250 в Мемфисе россиянки Кристины Лютовой есть все данные для прогресса в спорте. В финале турнира в США Лютова одолела чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

«Лютова находится сейчас в таком возрасте, когда всё только начинается. У нее есть всё для того, чтобы прогрессировать, она уже неплохо играет, хорошо двигается, читает игру. У неё хороший потенциал, Лютова может достичь больших высот», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Спортсменка родилась в Москве, но с 2020 года проживает в США. По итогам турнира Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге и занимает 126-е место.