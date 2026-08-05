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«Сам проиграл этот матч». Рублёв — о поражении на старте «Мастерса» в Монреале

«Сам проиграл этот матч». Рублёв — о поражении на старте «Мастерса» в Монреале
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монреале, где уступил представителю Китая Цзюнчэн Шану — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7). Россиянин не реализовал пять матчболов.

Монреаль. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
Цзюнчэн Шан
281
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 7
5 		6 6 5
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Андрей, понятно, что ты разочарован. Что сегодня произошло?
— Да ни в чём сложности не было. Сам проиграл этот матч. Были все шансы, было полно матчболов, но просто не сложилось.

На матчболах я всё делал [правильно]: либо маленький аут, либо ещё что-то, либо он удачно сыграет. Когда такой матч, нечего говорить. Из 10 таких выиграешь девять. Ну бывает. Нужно идти дальше, — сказал Рублёв в интервью «Больше!»

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