«Сам проиграл этот матч». Рублёв — о поражении на старте «Мастерса» в Монреале
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монреале, где уступил представителю Китая Цзюнчэн Шану — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7). Россиянин не реализовал пять матчболов.
Монреаль. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
281
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Андрей, понятно, что ты разочарован. Что сегодня произошло?
— Да ни в чём сложности не было. Сам проиграл этот матч. Были все шансы, было полно матчболов, но просто не сложилось.
На матчболах я всё делал [правильно]: либо маленький аут, либо ещё что-то, либо он удачно сыграет. Когда такой матч, нечего говорить. Из 10 таких выиграешь девять. Ну бывает. Нужно идти дальше, — сказал Рублёв в интервью «Больше!»
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