Рафаэль Ходар опубликовал пост после поражения в финале «пятисотника» в Вашингтоне
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале турнира категории АТР-500 в Вашингтоне. В заключительном матче он уступил американцу Тейлору Фрицу 6:7 (2:7), 4:6.
Вашингтон (м). Финал
03 августа 2026, понедельник. 20:50 МСК
8
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
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15
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Фото: Scott Taetsch/Getty Images
«Первый финал на этом турнире. В следующем году я вернусь сильнее. Спасибо Вашингтону за прекрасную неделю! Поздравляю Тейлора Фрица с титулом», — написал Ходар под фото, на котором запечатлён с трофеем.
Ходару 19 лет. В 2026 году он выиграл дебютный титул на уровне АТР, победив в апреле на грунтовом турнире АТР-250 в Марракеше. Сейчас теннисист выступает на «Мастерсе» в Монреале.
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