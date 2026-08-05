Рафаэль Ходар опубликовал пост после поражения в финале «пятисотника» в Вашингтоне

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале турнира категории АТР-500 в Вашингтоне. В заключительном матче он уступил американцу Тейлору Фрицу 6:7 (2:7), 4:6.

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

«Первый финал на этом турнире. В следующем году я вернусь сильнее. Спасибо Вашингтону за прекрасную неделю! Поздравляю Тейлора Фрица с титулом», — написал Ходар под фото, на котором запечатлён с трофеем.

Ходару 19 лет. В 2026 году он выиграл дебютный титул на уровне АТР, победив в апреле на грунтовом турнире АТР-250 в Марракеше. Сейчас теннисист выступает на «Мастерсе» в Монреале.