15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Ходар опубликовал пост после поражения в финале «пятисотника» в Вашингтоне

Рафаэль Ходар опубликовал пост после поражения в финале «пятисотника» в Вашингтоне
Комментарии

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале турнира категории АТР-500 в Вашингтоне. В заключительном матче он уступил американцу Тейлору Фрицу 6:7 (2:7), 4:6.

Вашингтон (м). Финал
03 августа 2026, понедельник. 20:50 МСК
Тейлор Фриц
8
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

«Первый финал на этом турнире. В следующем году я вернусь сильнее. Спасибо Вашингтону за прекрасную неделю! Поздравляю Тейлора Фрица с титулом», — написал Ходар под фото, на котором запечатлён с трофеем.

Ходару 19 лет. В 2026 году он выиграл дебютный титул на уровне АТР, победив в апреле на грунтовом турнире АТР-250 в Марракеше. Сейчас теннисист выступает на «Мастерсе» в Монреале.

Материалы по теме
Тейлор Фриц выиграл титул на турнире ATP-500 в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android