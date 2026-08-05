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«Готова двигаться вперёд». Соболенко — после победы во втором круге турнира в Торонто

«Готова двигаться вперёд». Соболенко — после победы во втором круге турнира в Торонто
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, стартовавшая с победы на «тысячнике» в Торонто, рассказала, насколько отпуск помог ей настроиться на сезон на харде. Во втором круге Соболенко одолела японку Моюку Утидзиму — 6:3, 6:3.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Моюка Утидзима
111
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

– Непростой матч после небольшого перерыва. Очень рада вернуться в Торонто и увидеть сегодня вечером всех вас, это было невероятно, спасибо большое.

– В отпуске вы были в Вене со своей собакой Эш и женихом Георгиосом. Чувствуете ли себя посвежевшей и готовой к сезону на харде?
– До Уимблдона я ездила в Вену, после него – на Миконос. Это мне было необходимо. Чувствую, что перезарядилась и готова двигаться вперёд, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

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