«Готова двигаться вперёд». Соболенко — после победы во втором круге турнира в Торонто

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, стартовавшая с победы на «тысячнике» в Торонто, рассказала, насколько отпуск помог ей настроиться на сезон на харде. Во втором круге Соболенко одолела японку Моюку Утидзиму — 6:3, 6:3.

– Непростой матч после небольшого перерыва. Очень рада вернуться в Торонто и увидеть сегодня вечером всех вас, это было невероятно, спасибо большое.

– В отпуске вы были в Вене со своей собакой Эш и женихом Георгиосом. Чувствуете ли себя посвежевшей и готовой к сезону на харде?

– До Уимблдона я ездила в Вену, после него – на Миконос. Это мне было необходимо. Чувствую, что перезарядилась и готова двигаться вперёд, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.