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«Я был слишком терпелив». Циципас — о своей карьере

«Я был слишком терпелив». Циципас — о своей карьере
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53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой теннисный путь.

«Я нахожусь на том этапе карьеры, который должен был начаться гораздо раньше. Думаю, я был слишком терпелив, слишком долго мирился с тем, как решались различные аспекты моей карьеры, и это затянуло перемены. Но что поделать — так устроена жизнь: всё приходит в своё время.

У меня философия, близкая к буддизму в этом смысле. Сейчас мы делаем всё так, как мне нравится, как я хочу. Я хочу работать с тренером, с которым мне хорошо. Томас [Перрен] — человек, которому я доверяю, и я знаю, что Патрик [Муратоглу] также контролирует процесс. Это люди, которые были со мной с первого дня, люди из академии, которые верят в меня, которые хотят для меня лучшего. Это самое важное — нужно окружать себя теми, кто, как ты знаешь, пойдёт за тебя в огонь и в воду», – приводит слова Циципаса Ubitennis.

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