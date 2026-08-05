«Пример того, как отец должен вести себя с сыном». Циципас — о Бене и Брайане Шелтонах

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 53-ю строчку мирового рейтинга, рассказал, чьи отношения с отцом считает образцовыми.

«Отношения между отцом и сыном довольно тяжёлые. У некоторых это работает, например, у Зверева или Шелтона. Иногда я смотрю на отца Бена и чувствую, что это идеальный пример того, как отец должен вести себя с сыном, играющим в теннис на высшем уровне. Я смотрю на них и иногда думаю, что у меня всё могло было бы быть так же, но, к сожалению, это не так. Я большой поклонник Шелтона и того, как выстроена их динамика с отцом. Я считаю его отличным примером», – приводит слова Циципаса Ubitennis.