Джессика Пегула — о Джеке Дрейпере: мы друзья, надеюсь, он поправится

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о британце Джеке Дрейпере (143-я строчка рейтинга).

«Сейчас я бы сказала, что мы друзья. Мы периодически спрашиваем друг друга, как у нас дела. Я знаю, что он недавно боролся с травмами, и сегодня видела, что у него был очень тяжёлый матч.

Мы должны сыграть вместе на US Open – 2026. Очевидно, я знаю, что он не здоров, так что посмотрим, как всё сложится. Он очень хороший парень, мне нравится играть с ним. Надеюсь, он поправится и мы снова увидим его на корте», — приводит слова Пегулы пресс-служба «тысячника» в Торонто (Канада).