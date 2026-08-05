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Джессика Пегула — о Джеке Дрейпере: мы друзья, надеюсь, он поправится

Джессика Пегула — о Джеке Дрейпере: мы друзья, надеюсь, он поправится
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о британце Джеке Дрейпере (143-я строчка рейтинга).

«Сейчас я бы сказала, что мы друзья. Мы периодически спрашиваем друг друга, как у нас дела. Я знаю, что он недавно боролся с травмами, и сегодня видела, что у него был очень тяжёлый матч.

Мы должны сыграть вместе на US Open – 2026. Очевидно, я знаю, что он не здоров, так что посмотрим, как всё сложится. Он очень хороший парень, мне нравится играть с ним. Надеюсь, он поправится и мы снова увидим его на корте», — приводит слова Пегулы пресс-служба «тысячника» в Торонто (Канада).

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