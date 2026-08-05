«У него больше $ 400 млн на счёте. Ему плевать на бонус в $ 50 тыс». Зверев — о Джоковиче

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев предположил, почему серб Новак Джокович, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, снимается с крупных турниров, несмотря на бонусные выплаты.

«Вы думаете, что такой парень, как Новак, будет переживать о бонусах? По моим предположениям, у него больше $ 400 млн на счёте. Ему плевать на бонус в $ 50 тыс.

К тому же две недели на «Мастерсе» – это слишком много времени вдали от семьи», – приводит слова Зверева пресс-служба «тысячника» в Монреале.

Бонусы выплачиваются игрокам, которые полностью отыграли обязательный набор турниров серии «Мастерс» и не снимались с них без уважительных причин (травм).