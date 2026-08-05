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«Она вошла в историю!» Беккер — об Александре Эале

«Она вошла в историю!» Беккер — об Александре Эале
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поздравил филиппинскую теннисистку Александру Эалу (20-я строчка мирового рейтинга) с первым титулом. 3 августа Эала стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в финале американку Джессику Пегулу (третья ракетка мира) со счётом 4:6, 6:4: 6:0.

«Она вошла в историю тенниса! Поздравляем тебя, Александра Эала!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетах.

Также одним из наиболее значимых достижений Эалы стал выход в четвёртый круг Уимблдона-2026, где она уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

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