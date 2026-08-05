Андреева — Плишкова: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Торонто
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Сегодня, 5 августа, в Торонто, Канада, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс» между пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Плишковой, занимающей 66-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 21:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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66
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Отметим, что в личном противостоянии спортсменки встречались всего один раз. Два года назад во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати, США, Мирра обыграла Каролину со счётом 6:2, 6:3.
Турнир в Торонто проходит с 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «Мастерса», который в 2025 году проходил в Монреале, является 12-я ракетка мира Виктория Мбоко.
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