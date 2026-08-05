Циципас проиграл Фонсеке во втором круге «тысячника» в Монреале

Греческий теннисист Стефанос Циципас (53-я строчка рейтинга) не смог выйти в третий круг хардового турнира категории ATP-1000 в Монреале (Канада), уступив представителю Бразилии Жоао Фонсеке со счётом 6:7 (3:7), 5:7.

Теннисисты сыграли матч за 1 час 52 минуты. Во время игры Циципас смог семь раз подать навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Фонсеке сделал восемь эйсов, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав все три брейк-пойнта из трёх.

Соперник Жоао Фонсеки в третьем круге определится в матче между норвежцем Каспером Руудом (14-я ракетка мира) и представителем Аргентины Хуаном-Мануэлем Серундоло (52-й номер рейтинга).