Лоренцо Музетти вышел в третий круг «тысячника» в Монреале
Поделиться
13-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти выиграл во втором круге хардового «тысячника» в Монреале у представителя Колумбии Николаса Мехии (129-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 6:2.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 18:05 МСК
129
Николас Мехия
Н. Мехия
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
13
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продлился 2 часа 9 минут. За время игры Музетти смог три раза подать навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Мехия сделал три эйса, допустив при этом три двойные ошибки, и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.
Соперник Музетти в третьем круге турнира определится в матче между испанцем Рафаэлем Ходаром (15-я ракетка мира) и французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2026
-
19:48
-
18:59
-
18:24
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
16:27
-
15:45
-
15:28
-
15:02
-
14:02
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
08:58
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
07:07
-
06:55
-
05:40