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Николас Мехия – Лоренцо Музетти, результат матча 5 августа, счёт: 0:2, 2-й круг «тысячника» в Монреале

Лоренцо Музетти вышел в третий круг «тысячника» в Монреале
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13-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти выиграл во втором круге хардового «тысячника» в Монреале у представителя Колумбии Николаса Мехии (129-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 18:05 МСК
Николас Мехия
129
Колумбия
Николас Мехия
Н. Мехия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		2
7 10 		6
         
Лоренцо Музетти
13
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продлился 2 часа 9 минут. За время игры Музетти смог три раза подать навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Мехия сделал три эйса, допустив при этом три двойные ошибки, и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

Соперник Музетти в третьем круге турнира определится в матче между испанцем Рафаэлем Ходаром (15-я ракетка мира) и французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга).

Календарь «тысячника» в Монреале
Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
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