Лоренцо Музетти вышел в третий круг «тысячника» в Монреале

13-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти выиграл во втором круге хардового «тысячника» в Монреале у представителя Колумбии Николаса Мехии (129-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

Матч продлился 2 часа 9 минут. За время игры Музетти смог три раза подать навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Мехия сделал три эйса, допустив при этом три двойные ошибки, и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

Соперник Музетти в третьем круге турнира определится в матче между испанцем Рафаэлем Ходаром (15-я ракетка мира) и французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга).