«Я не тусовщик». Циципас — о своём образе жизни

53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что помогло ему восстановить спортивную форму этим летом.

– Начиная с лета, ты очень хорошо играешь. Что ты изменил в своей жизни?

– Хорошо тренировался, хорошо питался. Это важные вещи. Не то чтобы я раньше плохо питался. Просто нужно делать всё — каждый аспект своей жизни — дисциплинированно и целенаправленно. Так что я был очень сосредоточен и очень решителен делать всё правильно. Я очень много тренировался в академии. Проводил часы в академии Муратоглу. Я также пытался улучшить свой режим сна, что раньше было небольшой проблемой. Я не тусовщик. Я не хожу на вечеринки. Но иногда я люблю ложиться поздно. Моё вдохновение приходит поздно ночью. Я такой человек. Так что привычка ложиться немного раньше тоже мне немного помогает, – сказал Циципас на пресс-конференции «тысячника» в Монреале.