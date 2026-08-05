Рыбакина вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Касаткину в трёх сетах
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину, занимающую 61-е место в мировом рейтинге, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 19:40 МСК
61
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Рыбакина 15 раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Касаткина сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 12.
В третьем круге «Мастерса» в Торонто Елена Рыбакина сыграет с 31-й ракеткой мира американкой Энн Ли.
Турнир проходит со 2 по 13 августа.
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