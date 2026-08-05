Рыбакина вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Касаткину в трёх сетах

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину, занимающую 61-е место в мировом рейтинге, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Рыбакина 15 раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Касаткина сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 12.

В третьем круге «Мастерса» в Торонто Елена Рыбакина сыграет с 31-й ракеткой мира американкой Энн Ли.

Турнир проходит со 2 по 13 августа.