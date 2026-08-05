«Год назад я бы сошёл с ума». Фонсека — о втором сете матча против Циципаса в Монреале

Бразильский теннисист Жоао Фонсека (27-я строчка рейтинга) рассказал, как ему удалось переломить ход второго сета в матче второго круга «тысячника» в Монреале (Канада). Фонсека выиграл у грека Стефаноса Циципаса (53-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
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— Ты подавал на матч при счёте 5:4, но Циципас сделал брейк. Однако ты сразу же отыгрался. Что переключилось у тебя в голове?
— Думаю, тот Жоао, каким я был год назад, сошёл бы с ума (смеётся). Сейчас я более зрелый. Я знал, что будет непросто: я не играл пару недель. Понимал, что подача на матч будет нервным моментом. Просто сказал себе: «Окей, продолжаем играть». Счёт стал 5:5. Я чувствовал себя хорошо, отлично принимал, оказывал давление. Был уверен в себе. При счёте 6:5 я был готов подавать на матч. Я чувствовал себя комфортно. Думаю, мне был нужен этот брейк при 5:5, – сказал Фонсека в интервью на корте.
- 5 августа 2026
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