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Жоао Фонсека объяснил, как матчи с топ-игроками помогли ему усовершенствовать свою игру

Жоао Фонсека объяснил, как матчи с топ-игроками помогли ему усовершенствовать свою игру
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как матчи против сильнейших игроков мира повлияли на его развитие.

— Когда ты оглядываешься на своё ментальное преображение за последний год? У тебя какой-то новый подход?
— Мне кажется, опыт, который я приобрёл в прошлом и в этом году, особенно матчи с сильнейшими — с Синнером, Алькарасом, Зверевым, Шелтоном и Джоковичем, — дал мне очень многое. Этот опыт помог мне понять, как задействовать свою ментальную силу. Теперь я знаю, что это одно из моих главных оружий… как и моя физическая форма, в которой я тоже уверен. Я считаю, что этот опыт, накопленный за два года, был крайне важен для моего роста и, надеюсь, ещё пригодится мне в карьере, – сказал Фонсека в интервью на корте.

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