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Каспер Рууд – Хуан-Мануэль Серундоло, результат матча 5 августа, счёт: 2:0, 2-й круг «тысячника» в Монреале

Каспер Рууд с лёгкостью вышел в третий круг «тысячника» в Монреале
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14-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл во втором круге «тысячника» в Монреале (Канада) у представителя Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 52-ю строчку рейтинга, со счётом 6:1, 6:2.

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 20:35 МСК
Каспер Рууд
14
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Хуан-Мануэль Серундоло
52
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Теннисисты сыграли матч ровно за 1 час. Во время игры Рууд смог два раза подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Серундоло не смог сделать ни одного эйса, допустив при этом три двойные ошибки. Брейк-пойнтов у Хуан-Мануэля не было.

Соперником Рууда в третьем круге турнира будет представитель Бразилии Жоао Фонсека, занимающий 27-ю строчку рейтинга.

Календарь «тысячника» в Монреале
Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
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