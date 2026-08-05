Каспер Рууд с лёгкостью вышел в третий круг «тысячника» в Монреале
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14-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл во втором круге «тысячника» в Монреале (Канада) у представителя Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 52-ю строчку рейтинга, со счётом 6:1, 6:2.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 20:35 МСК
14
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
52
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Теннисисты сыграли матч ровно за 1 час. Во время игры Рууд смог два раза подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Серундоло не смог сделать ни одного эйса, допустив при этом три двойные ошибки. Брейк-пойнтов у Хуан-Мануэля не было.
Соперником Рууда в третьем круге турнира будет представитель Бразилии Жоао Фонсека, занимающий 27-ю строчку рейтинга.
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