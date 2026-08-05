Каспер Рууд с лёгкостью вышел в третий круг «тысячника» в Монреале

14-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл во втором круге «тысячника» в Монреале (Канада) у представителя Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 52-ю строчку рейтинга, со счётом 6:1, 6:2.

Теннисисты сыграли матч ровно за 1 час. Во время игры Рууд смог два раза подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Серундоло не смог сделать ни одного эйса, допустив при этом три двойные ошибки. Брейк-пойнтов у Хуан-Мануэля не было.

Соперником Рууда в третьем круге турнира будет представитель Бразилии Жоао Фонсека, занимающий 27-ю строчку рейтинга.