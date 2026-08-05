Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Торонто
Поделиться
Третья ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла польку Магдалену Френх, занимающую 45-ю строчку мирового рейтинга, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 19:55 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
45
Магдалена Френх
М. Френх
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Пегула пять раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из семи. Френх за матч сделала четыре эйса и две двойные ошибки. А также Магдалена сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Джессики Пегулы станет 83-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2026
-
22:14
-
22:14
-
21:59
-
21:52
-
21:39
-
21:30
-
21:10
-
20:34
-
20:26
-
19:48
-
18:59
-
18:24
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
16:27
-
15:45
-
15:28
-
15:02
-
14:02
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:45