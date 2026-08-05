Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Торонто

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла польку Магдалену Френх, занимающую 45-ю строчку мирового рейтинга, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Пегула пять раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из семи. Френх за матч сделала четыре эйса и две двойные ошибки. А также Магдалена сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Джессики Пегулы станет 83-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова.