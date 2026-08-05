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Джессика Пегула — Магдалена Френх, результат матча 5 августа 2026, счёт 2:0, второй круг WTA-1000 в Торонто

Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Торонто
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла польку Магдалену Френх, занимающую 45-ю строчку мирового рейтинга, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 19:55 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Магдалена Френх
45
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Пегула пять раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из семи. Френх за матч сделала четыре эйса и две двойные ошибки. А также Магдалена сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Джессики Пегулы станет 83-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова.

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