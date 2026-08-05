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Дженсон Бруксби – Бен Шелтон, результат матча 5 августа, счёт: 0:2, 2-й круг «тысячника» в Монреале

Бен Шелтон выиграл во втором круге «Мастерса» в Монреале
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг «тысячника» в Монреале (Канада), обыграв своего соотечественника Дженсона Бруксби, занимающего 74-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 7:5.

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 20:20 МСК
Дженсон Бруксби
74
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Шелтон смог три раза подать навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Бруксби сделал один эйс, при этом не допустив ни одной двойной ошибки и реализовав один брейк-пойнт из трёх.

Соперником Шелтона в третьем круге турнира будет представитель Бельгии Зизу Бергс, занимающий 34-ю строчку рейтинга.

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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