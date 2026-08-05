Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Плишкову за 55 минут

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, Канада, обыграв чешку Каролину Плишкову, занимающую 66-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.

Матч продолжался 55 минут. Андреева пять раз подала навылет и не допустила двойных ошибок. При этом россиянка сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница Плишкова сделала два эйса и восемь двойных ошибок, реализовав единственный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Мирры Андреевой станет победительница матча между Ренатой Сарасуа (Мексика) и Лейлой Фернандес (Канада).