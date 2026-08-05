Алина Корнеева уверенно обыграла Эмму Наварро во втором круге «Мастерса» в Торонто
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева переиграла американку Эмму Наварро, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:05 МСК
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
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28
Эмма Наварро
Э. Наварро
Теннисистки провели на корте 1 час. Корнеева сделала три эйса и допустила три двойные ошибки. При этом Алина сумела воспользоваться шестью брейк-пойнтами из девяти. Наварро ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.
Комментарии
- 5 августа 2026
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