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Алина Корнеева — Эмма Наварро, результат матча 5 августа 2026, счёт 2:0, второй круг WTA-1000 в Торонто

Алина Корнеева уверенно обыграла Эмму Наварро во втором круге «Мастерса» в Торонто
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева переиграла американку Эмму Наварро, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:05 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эмма Наварро
28
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Теннисистки провели на корте 1 час. Корнеева сделала три эйса и допустила три двойные ошибки. При этом Алина сумела воспользоваться шестью брейк-пойнтами из девяти. Наварро ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.

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