Алина Корнеева уверенно обыграла Эмму Наварро во втором круге «Мастерса» в Торонто

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева переиграла американку Эмму Наварро, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час. Корнеева сделала три эйса и допустила три двойные ошибки. При этом Алина сумела воспользоваться шестью брейк-пойнтами из девяти. Наварро ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.