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Кейла Дей — Кори Гауфф, результат матча 5 августа 2026, счёт 0:2, второй круг WTA-1000 в Торонто

Кори Гауфф вышла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно обыграла соотечественницу Кейлу Дей, занимающую 131-е место в рейтинге, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
Кейла Дей
131
США
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Гауфф сделала четыре эйса и 10 двойных ошибок, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 13. Дей пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге турнира Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между Марией Саккари (Греция) и Зейнеп Сёнмез (Турция).

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