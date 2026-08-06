Кори Гауфф вышла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно обыграла соотечественницу Кейлу Дей, занимающую 131-е место в рейтинге, во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
131
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|5
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|7
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Гауфф сделала четыре эйса и 10 двойных ошибок, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 13. Дей пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.
В следующем круге турнира Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между Марией Саккари (Греция) и Зейнеп Сёнмез (Турция).
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