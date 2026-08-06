«Надеюсь, я буду становиться лучше». Рыбакина — о подготовке к хардовому сезону

Вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина рассказала, как провела время перед «тысячником» в Торонто (Канада).

– Вы ездили в Словакию после Уимблдона. Насколько необходим был этот отдых?

– У меня было немного времени, чтобы отдохнуть. Мы довольно хорошо тренировались. Жаль, что пока я не могу показать это в матчах. Надеюсь, я буду становиться лучше и лучше. Время прошло хорошо. Я просто очень рада вернуться на хард. Я рада даже этому сложному матчу, получить ещё один шанс и, надеюсь, улучшить свою игру в следующем матче, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Во втором круге «Мастерса» в Торонто Елена обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину со счётом 6:3, 5:7, 6:4.