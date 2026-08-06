Мирра Андреева: сходили на нового «Человека-паука», нам очень понравилось

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время на турнире серии «Мастерс» в Торонто, Канада.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 2026 года обыграла чешку Каролину Плишкову во втором круге со счётом 6:0, 6:2.

— Я очень довольна тем, как играла. Конечно, понимала, что Каролина – очень непростая соперница для первого матча на новом турнире. К счастью, Кончита [Мартинес] помогла и отлично подготовила к встрече. Я очень довольна своей игрой и очень рада выйти в следующий круг.

– Для вас это второй канадский «тысячник» и первый в Торонто. Вы уже одержали здесь первую победу и повторили свой лучший результат на этом турнире.

– Да, пока всё идёт очень хорошо. У меня ещё не было времени съездить в центр города и как следует его посмотреть. Но район, где мы живём… Мы ездили в Юнионвилл – это очень красивый район, там приятно просто гулять по улицам. И каждый вечер вместе с Кончитой мы едим замороженный йогурт. Так что пока Торонто принимает меня очень тепло.

– Многие, впервые приехав в Торонто, едут на Ниагарский водопад или гуляют по разным районам города, например Лесливиллу. А вы, кажется, сходили в кино на нового «Человека-паука». Как вам? Наверное, иногда полезно отвлечься от тенниса.

– Да, конечно. Если честно, впервые во время турнира я вообще куда-то выбралась. Обычно максимум могу сходить в ресторан. Меня очень трудно вытащить из номера, потому что я люблю просто лежать на кровати и ничего не делать (смеётся). Но в этот раз мы с Кончитой решили сходить на нового «Человека-паука». Нам очень понравилось. Зал был полностью заполнен людьми. Атмосфера была отличная, и я очень рада, что мы туда сходили, – сказала Андреева в интервью на корте.