15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис прокомментировал отказ US Open в выдаче ему уайлд-кард в основную сетку

Гаэль Монфис прокомментировал отказ US Open в выдаче ему уайлд-кард в основную сетку
Комментарии

Проводящий свой последний в карьере сезон французский теннисист Гаэль Монфис высказался об отказе организаторов US Open – 2026 выдать ему уайлд-кард в основную сетку в мужском одиночном разряде турнира.

«Очень жаль, но мы проберёмся через квалификацию, чтобы играть в основной сетке!» – написал Монфис на своей странице в социальных сетях.

Также на US Open – 2026 Гаэль Монфис сыграет в парном смешанном разряде со своей женой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей девятую строчку мирового рейтинга.

На предстоящем «тысячнике» в Цинциннати Гаэлю был выдан уайлд-кард в мужском одиночном разряде.

Материалы по теме
«Практически не мог подавать». Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android