Гаэль Монфис прокомментировал отказ US Open в выдаче ему уайлд-кард в основную сетку

Проводящий свой последний в карьере сезон французский теннисист Гаэль Монфис высказался об отказе организаторов US Open – 2026 выдать ему уайлд-кард в основную сетку в мужском одиночном разряде турнира.

«Очень жаль, но мы проберёмся через квалификацию, чтобы играть в основной сетке!» – написал Монфис на своей странице в социальных сетях.

Также на US Open – 2026 Гаэль Монфис сыграет в парном смешанном разряде со своей женой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей девятую строчку мирового рейтинга.

На предстоящем «тысячнике» в Цинциннати Гаэлю был выдан уайлд-кард в мужском одиночном разряде.