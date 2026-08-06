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Александр Зверев — Таллон Грикспор, результат матча 5 августа 2026, счёт 1:2, 2-й круг ATP-1000 в Монреале

Александр Зверев сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он проиграл 69-й ракетке мира французу Таллону Грикспору со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 3 		6 6
         
Таллон Грикспор
69
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Теннисисты провели на корте 2 час 33 минуты. Зверев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнта из одного. Грикспор выполнил восемь эйсой и допустил две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Грикспор встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) – Маттео Арнальти (Италия).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

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