Александр Зверев сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале
Поделиться
Третья ракетка мира немец Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он проиграл 69-й ракетке мира французу Таллону Грикспору со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
69
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Теннисисты провели на корте 2 час 33 минуты. Зверев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнта из одного. Грикспор выполнил восемь эйсой и допустил две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.
В следующем круге Грикспор встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) – Маттео Арнальти (Италия).
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2026
-
00:21
-
00:20
-
00:08
- 5 августа 2026
-
23:26
-
23:12
-
22:14
-
22:14
-
21:59
-
21:52
-
21:39
-
21:30
-
21:10
-
20:34
-
20:26
-
19:48
-
18:59
-
18:24
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
16:27
-
15:45
-
15:28
-
15:02
-
14:02
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:22
-
11:00