Александр Зверев сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале

Третья ракетка мира немец Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он проиграл 69-й ракетке мира французу Таллону Грикспору со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 час 33 минуты. Зверев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнта из одного. Грикспор выполнил восемь эйсой и допустил две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Грикспор встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) – Маттео Арнальти (Италия).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.