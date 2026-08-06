Наоми Осака с победы стартовала на турнире в Торонто

13-я ракетка мира японка Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Торонто». В матче второго круга она обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница не выполнила ни одного эйса и допустила три двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Осака встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Анна Бондарь (Венгрия).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.