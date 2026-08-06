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Панна Удварди — Наоми Осака, результат матча 5 августа 2026, счёт 0:2, второй круг WTA-1000 в Торонто

Наоми Осака с победы стартовала на турнире в Торонто
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13-я ракетка мира японка Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Торонто». В матче второго круга она обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:2, 6:4.

Торонто. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 00:05 МСК
Панна Удварди
76
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница не выполнила ни одного эйса и допустила три двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Осака встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Анна Бондарь (Венгрия).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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