Людмила Самсонова одолела экс-вторую ракетку мира во втором круге «тысячника» в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 55-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг «тысячника» в Торонто, США. В матче второго круга турнира она одолела экс-вторую ракетку мира (ныне 26-я в рейтинге) представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Самсонова два раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок, сумев реализовать при этом 4 брейк-пойнта из 10. Крейчикова выполнила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. А также представительница Чехии реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующей соперницей Самсоновой станет либо румынская теннисистка Сорана Кырстя (18-я в рейтинге), либо Майя Джойнт из Австралии (75-я ракетка). Их очный матч проходит в эти минуты.