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Людмила Самсонова — Барбора Крейчикова, результат матча 6 августа 2026, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-1000 в Торонто

Людмила Самсонова одолела экс-вторую ракетку мира во втором круге «тысячника» в Торонто
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 55-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг «тысячника» в Торонто, США. В матче второго круга турнира она одолела экс-вторую ракетку мира (ныне 26-я в рейтинге) представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:1, 7:5.

Торонто. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 01:05 МСК
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Самсонова два раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок, сумев реализовать при этом 4 брейк-пойнта из 10. Крейчикова выполнила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. А также представительница Чехии реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующей соперницей Самсоновой станет либо румынская теннисистка Сорана Кырстя (18-я в рейтинге), либо Майя Джойнт из Австралии (75-я ракетка). Их очный матч проходит в эти минуты.

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