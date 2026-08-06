Карен Хачанов неожиданно проиграл Теренсу Атману во втором круге «Мастерса» в Монреале

39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, неожиданно проиграв в двух сетах французу Теренсу Атману (46-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. Хачанов выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из трёх. Атман сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Монреале Атман встретится с чешским теннисистом Якубом Меншиком (17-й номер рейтинга).