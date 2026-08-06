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Карен Хачанов — Теренс Атман, результат матча 6 августа 2025 года, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

Карен Хачанов неожиданно проиграл Теренсу Атману во втором круге «Мастерса» в Монреале
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39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, неожиданно проиграв в двух сетах французу Теренсу Атману (46-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 01:15 МСК
Карен Хачанов
39
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Теренс Атман
46
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. Хачанов выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из трёх. Атман сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Монреале Атман встретится с чешским теннисистом Якубом Меншиком (17-й номер рейтинга).

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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