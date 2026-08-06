Даниил Медведев проиграл 70-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Монреале
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Шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он проиграл 70-й ракетке мира, представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. Медведев три раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ван де Зандсхулп не сделал ни одного эйса и допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
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