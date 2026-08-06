Даниил Медведев проиграл 70-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Монреале

Шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он проиграл 70-й ракетке мира, представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. Медведев три раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ван де Зандсхулп не сделал ни одного эйса и допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.