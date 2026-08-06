«Увидим странные результаты». Зверев – после вылета на старте «Мастерса» в Монреале

Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о поражении от 69-й ракетки мира француза Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 во втором круге «Мастерса» в Монреале».

«Думаю, при таких условиях и с такими мячами мы увидим немного странные результаты — как с точки зрения рейтинга, так и по составу игроков, которые будут проходить дальше. Это первый турнир на харде после нескольких месяцев, и все мы пытаемся снова найти свой лучший уровень.

Мячи сложно контролировать. Так происходит каждый год, ничего нового в этом нет. Мячи Wilson всегда непростые, но это не причина моего поражения сегодня. Просто сейчас я ещё не в той форме, в которой был пару месяцев назад.

Мне нужно тренироваться, больше практиковаться и снова найти свой ритм. Я не хочу искать оправдания. Это не проблема — просто всем нам нужно к этому привыкнуть. Канада — первый турнир, где мы играем такими мячами, и требуется время на адаптацию», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.