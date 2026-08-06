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«Увидим странные результаты». Зверев – после вылета на старте «Мастерса» в Монреале

«Увидим странные результаты». Зверев – после вылета на старте «Мастерса» в Монреале
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о поражении от 69-й ракетки мира француза Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 во втором круге «Мастерса» в Монреале».

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 3 		6 6
         
Таллон Грикспор
69
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Думаю, при таких условиях и с такими мячами мы увидим немного странные результаты — как с точки зрения рейтинга, так и по составу игроков, которые будут проходить дальше. Это первый турнир на харде после нескольких месяцев, и все мы пытаемся снова найти свой лучший уровень.

Мячи сложно контролировать. Так происходит каждый год, ничего нового в этом нет. Мячи Wilson всегда непростые, но это не причина моего поражения сегодня. Просто сейчас я ещё не в той форме, в которой был пару месяцев назад.

Мне нужно тренироваться, больше практиковаться и снова найти свой ритм. Я не хочу искать оправдания. Это не проблема — просто всем нам нужно к этому привыкнуть. Канада — первый турнир, где мы играем такими мячами, и требуется время на адаптацию», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

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