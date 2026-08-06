Зверев установил антирекорд среди первых сеяных на «Мастерсах»
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев проиграл 50% (3 из 6) своих первых матчей на турнирах ATP Masters 1000 в статусе первой сеяной. Это худший показатель среди всех игроков, которые несколько раз выступали в основной сетке таких турниров после введения формата в 1990 году, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
69
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Во втором круге Зверев проиграл 69-й ракетке мира французу Таллону Грикспору со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. В следующем круге Грикспор встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) – Маттео Арнальти (Италия).
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
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