Зверев установил антирекорд среди первых сеяных на «Мастерсах»

Третья ракетка мира немец Александр Зверев проиграл 50% (3 из 6) своих первых матчей на турнирах ATP Masters 1000 в статусе первой сеяной. Это худший показатель среди всех игроков, которые несколько раз выступали в основной сетке таких турниров после введения формата в 1990 году, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

Во втором круге Зверев проиграл 69-й ракетке мира французу Таллону Грикспору со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. В следующем круге Грикспор встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) – Маттео Арнальти (Италия).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.