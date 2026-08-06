15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Руае проиграл Томми Полу во втором круге «тысячника» в Монреале

Валантен Руае проиграл Томми Полу во втором круге «тысячника» в Монреале
Комментарии

78-я ракетка мира французский теннисист Валантен Руае во втором круге в Монреале проиграл представителю США Томми Полу, занимающему в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7.

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 03:35 МСК
Валантен Руае
78
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

По ходу матча Руае сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти. Пол подал навылет семь раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал два из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

Турнир проводится с 1881 года и является одним из трёх старейших регулярных теннисных соревнований в мире — наряду с Уимблдоном и US Open.

Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Материалы по теме
«Сам проиграл этот матч». Рублёв — о поражении на старте «Мастерса» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android