Валантен Руае проиграл Томми Полу во втором круге «тысячника» в Монреале

78-я ракетка мира французский теннисист Валантен Руае во втором круге в Монреале проиграл представителю США Томми Полу, занимающему в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7.

По ходу матча Руае сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти. Пол подал навылет семь раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал два из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

Турнир проводится с 1881 года и является одним из трёх старейших регулярных теннисных соревнований в мире — наряду с Уимблдоном и US Open.