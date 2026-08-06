Валантен Руае проиграл Томми Полу во втором круге «тысячника» в Монреале
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78-я ракетка мира французский теннисист Валантен Руае во втором круге в Монреале проиграл представителю США Томми Полу, занимающему в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7.
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 03:35 МСК
78
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|7 7
21
Томми Пол
Т. Пол
По ходу матча Руае сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти. Пол подал навылет семь раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал два из четырёх заработанных брейк-пойнтов.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
Турнир проводится с 1881 года и является одним из трёх старейших регулярных теннисных соревнований в мире — наряду с Уимблдоном и US Open.
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