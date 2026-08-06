Алисия Паркс проиграла Александре Эале во втором круге «тысячника» в Торонто

71-я ракетка мира американская теннисистка Алисия Паркс на старте турнира в Торонто проиграла представительнице Филиппин Александре Эале, занимающей в мировом рейтинге 20-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

По ходу матча Паркс сделала десять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из двух. Эала дважды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок, а также реализовала пять из четырнадцати заработанных брейк-пойнтов.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.

Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008 год) и Елена Дементьева (2009).