Алисия Паркс проиграла Александре Эале во втором круге «тысячника» в Торонто
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71-я ракетка мира американская теннисистка Алисия Паркс на старте турнира в Торонто проиграла представительнице Филиппин Александре Эале, занимающей в мировом рейтинге 20-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 2:6.
Торонто. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 04:00 МСК
71
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
20
Александра Эала
А. Эала
По ходу матча Паркс сделала десять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из двух. Эала дважды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок, а также реализовала пять из четырнадцати заработанных брейк-пойнтов.
Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.
Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008 год) и Елена Дементьева (2009).
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