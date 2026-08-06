20-летний Тьен одолел 39-летнего Монфиса на турнире в Монреале, уступив сет с «баранкой»

19-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Лёнер Тьен вышел в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, переиграв в трёх сетах 39-летнего француза Гаэля Монфиса (347-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 0:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Тьен выполнил три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Монфис сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В третьем круге турнира в Монреале Тьен встретится с американским теннисистом Томми Полом (21-й номер рейтинга ATP).