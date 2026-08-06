20-летний Тьен одолел 39-летнего Монфиса на турнире в Монреале, уступив сет с «баранкой»
Поделиться
19-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Лёнер Тьен вышел в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, переиграв в трёх сетах 39-летнего француза Гаэля Монфиса (347-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 0:6, 6:3.
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 04:05 МСК
19
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|3
347
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Тьен выполнил три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Монфис сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.
В третьем круге турнира в Монреале Тьен встретится с американским теннисистом Томми Полом (21-й номер рейтинга ATP).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2026
-
06:19
-
05:58
-
05:53
-
04:53
-
04:21
-
03:53
-
03:11
-
02:52
-
01:26
-
01:12
-
00:36
-
00:31
-
00:21
-
00:20
-
00:08
- 5 августа 2026
-
23:26
-
23:12
-
22:14
-
22:14
-
21:59
-
21:52
-
21:39
-
21:30
-
21:10
-
20:34
-
20:26
-
19:48
-
18:59
-
18:24
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
16:27
-
15:45
-
15:28