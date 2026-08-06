15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тьен — Гаэль Монфис, результат матча 6 августа 2026, счет 2:1, 2-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

20-летний Тьен одолел 39-летнего Монфиса на турнире в Монреале, уступив сет с «баранкой»
Комментарии

19-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Лёнер Тьен вышел в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, переиграв в трёх сетах 39-летнего француза Гаэля Монфиса (347-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 0:6, 6:3.

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 04:05 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 3
         
Гаэль Монфис
347
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Тьен выполнил три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Монфис сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В третьем круге турнира в Монреале Тьен встретится с американским теннисистом Томми Полом (21-й номер рейтинга ATP).

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
Материалы по теме
Карен Хачанов неожиданно проиграл Теренсу Атману во втором круге «Мастерса» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android