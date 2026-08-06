«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 5 августа

5 августа, в Монреале, Канада, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые состоялись в среду.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей 5 августа (время московское):

Нуну Боржеш (Португалия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 6:2;

Жоао Фонсека (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6, 7:5;

Бен Шелтон (США) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 7:5;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия) — 6:7, 6:2, 6:4;

Титуан Дроге (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — отказ канадца;

Лёнер Тьен (США) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 0:6, 6:3;

Лоренцо Музетти (Италия) — Николас Мехия (Колумбия) — 7:6, 6:2;

Каспер Рууд (Норвегия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 6:1, 6:2;

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Тейлор Фриц (США) — 7:5, 6:3;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 7:6;

Томми Пол (США) — Валантен Руае (Франция) — 6:4, 7:6;

Мариано Навоне (Аргентина) — Валантен Вашеро (Монако) — 1:6, 6:3, 6:3;

Артюр Фис (Франция) — Захари Свайда (США) — 6:4, 3:6, 6:1;

Рафаэль Ходар (Испания) — Корентен Муте (Франция) — 4:6, 6:1, 6:3;

Теренс Атман (Франция) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:6;

Якуб Меншик (Чехия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:3, 3:6, 6:3;

Зизу Бергс (Бельгия) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 3:6, 6:3, 6:2;

Кэмерон Норри (Великобритания) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:3, 6:3;

Хуберт Хуркач (Польша) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 7:6;

Алекс Михельсен (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:3, 6:4;

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:3;

Алексей Попырин (Австралия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:3;

Маттео Арнальди (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:5, 2:6, 6:4.