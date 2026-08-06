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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год, результаты матчей 5 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей 5 августа
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5 августа, в Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Результаты матчей 5 августа (время начала московское):

  • Энн Ли (США) – Кайла Кросс (Канада) – 7:6, 6:3;
    Джессика Пегула (США) – Магдалена Френх (Польша) – 3:6, 6:3, 6:2;
    Мари Боузкова (Чехия) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:7, 5:7;
    Слоан Стивенс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 1:6;
    Дарья Касаткина (Австралия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 7:5, 4:6;
    Алина Корнеева (Россия) – Эмма Наварро (США) – 6:2, 6:2;
    Мирра Андреева (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:2;
    Кейла Дей (США) – Кори Гауфф (США) – 2:6, 5:7;
    Ива Йович (США) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 7:5;
    Элисе Мертенс (Бельгия) – Анна Бондарь (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:4;
    Мария Саккари (Греция) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:3, 6:2;
    Людмила Самсонова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:1, 7:5;
    Сорана Кырстя (Румыния) – Майя Джойнт (Австралия) – 4:6, 4:6;
    Панна Удварди (Венгрия) – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 4:6;
    Линда Носкова (Чехия) – Кэти Макнелли (США) – 6:7, 1:6;
    Рената Сарауса (Мексика) – Лейла Фернандес (Канада) –  2:6, 2:6;
    Алисия Паркс (США) – Александра Эала (Филиппины) –  1:6, 6:4, 2:6.
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