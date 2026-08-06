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Ван де Зандсхулп объяснил, как ему удалось победить Медведева на «Мастерсе» в Монреале

Ван де Зандсхулп объяснил, как ему удалось победить Медведева на «Мастерсе» в Монреале
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70-й номер рейтинга ATP нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал победу над российским спортсменом шестой ракеткой мира Даниилом Медведевым в матч 2-го круга «Мастерса» в Монреале. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу представителя Нидерландов.

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Мне удалось неплохо варьировать игру. Я уже несколько раз играл с ним, и это всегда было непросто. Раньше я никогда его не обыгрывал, но сегодня я очень хорошо всё скомбинировал… Мне пришлось выйти из зоны комфорта, и, думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова ван де Зандсхулпа пресс-служба АТР.

Отметим, данная победа является первой в карьере Ботика над россиянином Медведевым. В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

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