Ван де Зандсхулп объяснил, как ему удалось победить Медведева на «Мастерсе» в Монреале

70-й номер рейтинга ATP нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал победу над российским спортсменом шестой ракеткой мира Даниилом Медведевым в матч 2-го круга «Мастерса» в Монреале. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу представителя Нидерландов.
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«Мне удалось неплохо варьировать игру. Я уже несколько раз играл с ним, и это всегда было непросто. Раньше я никогда его не обыгрывал, но сегодня я очень хорошо всё скомбинировал… Мне пришлось выйти из зоны комфорта, и, думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова ван де Зандсхулпа пресс-служба АТР.
Отметим, данная победа является первой в карьере Ботика над россиянином Медведевым. В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.
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