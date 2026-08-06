Сенсационный вылет Медведева с «Мастерса», UFC объявил бой Царукяна. Главное к утру
Шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монреале, проиграв 70-й ракетке мира, представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу, промоушен UFC официально объявил следующего соперника представляющего Армению и Россию бойца Армана Царукяна, турецкие инсайдеры сообщили, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев проиграл 70-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Монреале.
- UFC официально объявил следующего соперника Армана Царукяна.
- Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Сделка близка к завершению — журналист.
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- «Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», у Месси — дубль и голевая передача.
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