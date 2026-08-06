Сенсационный вылет Медведева с «Мастерса», UFC объявил бой Царукяна. Главное к утру

Шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монреале, проиграв 70-й ракетке мира, представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу, промоушен UFC официально объявил следующего соперника представляющего Армению и Россию бойца Армана Царукяна, турецкие инсайдеры сообщили, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».