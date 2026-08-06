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6 августа главные новости спорта, футбол, Кубок России, трансферы, теннис, UFC, Медведев, Батраков, Царукян, Андреева, ФИФА

Сенсационный вылет Медведева с «Мастерса», UFC объявил бой Царукяна. Главное к утру
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Шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монреале, проиграв 70-й ракетке мира, представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу, промоушен UFC официально объявил следующего соперника представляющего Армению и Россию бойца Армана Царукяна, турецкие инсайдеры сообщили, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев проиграл 70-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Монреале.
  2. UFC официально объявил следующего соперника Армана Царукяна.
  3. Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Сделка близка к завершению — журналист.
  4. Карен Хачанов неожиданно проиграл Теренсу Атману во втором круге «Мастерса» в Монреале.
  5. «Зенит» обыграл «Балтику» благодаря голу Кевина Андраде в матче Кубка России.
  6. Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Плишкову за 55 минут.
  7. «Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», у Месси — дубль и голевая передача.
  8. Людмила Самсонова одолела экс вторую ракетку мира во втором круге «тысячника» в Торонто.
  9. «Пари Сен-Жермен» потерпел крупное поражение от «Мальорки», Сафонов пропустил дважды.
  10. Александр Зверев сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале.
  11. «Краснодар» переиграл «Ахмат» в серии пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.
  12. Алина Корнеева уверенно обыграла Эмму Наварро во втором круге «Мастерса» в Торонто.
  13. ФИФА выступила с заявлением, где поддержала Инфантино после заседания исполкома в Марокко.
  14. Женская сборная России по волейболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче.
  15. Рыбакина вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Касаткину в трёх сетах.
  16. Появились новые подробности переговоров по переходу Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго».
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